بحضور شركة سيمكس.. السفارة المكسيكية بالقاهرة تحتفل بعيد التحرير الوطني «صور»

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احتفلت السفارة المكسيكية بالقاهرة، بعيد التحرير الوطني، وذلك بحضور دبلوماسيين وممثلي من شركة سيمكس العالمية المتخصصة فى مجال انتاج مواد البناء.

وتقام احتفالية عيد التحرير الوطني بالمكسيك كل عام فى منتصف شهر سبتمبر، بمناسبة إعلانها دولة مستقلة فى السادس عشر من شهر سبتمبر من عام 1810.

كلمة السفير المكسيكي بالقاهرة

وخلال كلمته، قال السفير المكسيكي بالقاهرة، خوسيه أوكتافيو :" يعد هذا اليوم تاريخًا بالغ الأهمية فى إحتفالاتنا المدنية وحافزًا للإحتفال بذكرى استقلالنا بحماسة شديدة، حيثما كنا فى أى مكان بالعالم.

وتابع:" تعد المكسيك ومجتمعها بوتقة حيث تنصهر العديد من أنواع الإرث الثقافي على مدى سنوات عديدة، لتخرج لنا فى تعبيًرا واحدًا ولكن متعدد الأبعاد.

وأضاف خوسيه أوكتافيو، السفير المكسيكي:" تفتخر المسكيك بجذورها الأصلية، وقدرتها على إدماج بحكمه، اسهامات الثقافة الاسبانية الفنية، ومن خلالها تلك الآتية من المجتمع العربي فى روحنا الوطنية.

وأختتم السفير المكسيكي حديثه قائلًا:" نقيم هذه الاحتفالية، بمشاركة الدول الأقرب للمكسيك والممثلة هنا اليوم، إنه تعبير رائع للمشاركة، واسمحوا لي أن أذكر بطلنا القومي بقول: تحيا المكسيك، دوت الخليج، حياة مديدة لدولنا.

شركة سيمكس تشارط فى احتفالية العيد الوطني للمكسيك

هذا وشهد الحفل أيضًا، الكشف عن تماثيل لعدد من قيادات الثورة المكسيكية، والتى قام بنحتها الفنان محمود الشاذلى، ممثل شركة سيمكس، والذى أثار إعجاب لافت من الحضور.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سيمكس تأسست عام 1906 في المكسيك، حيث تتطورت من شركة إقليمية لصناعة الأسمنت إلى شركة عالمية في حلول مواد البناء.