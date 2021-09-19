رئيس البرلمان العربى يتحدث لـ دوت الخليج عن زيارته لمجلس الشيوخ المصرى«فيديو وصور»

/650929/رئيس-البرلمان-العربى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-زيارته-لمجلس-الشيوخ-المصرىفيديو-وصور

تحدث النائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، لموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، بشأن زيارته لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، ولقاءه بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بمشاركة النائب علاء عابدـ نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

دوت الخليج

وأكد النائب عادل العسومى فى حديثه لموقع دوت الخليج، أن اللقاء يأتى من منطلق حرص البرلمان العربى على التنسيق مع البرلمانات المحلية وفى مقدمتها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذكلك تقديم الشكر والتقدير للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما تقدمه من جهود كبيرة لدعم البرلمان العربى ودعم دوره حيث أنه دعم غير محدود ومقدر من جميع أعضاء البرلمان العربى.

رئيس البرلمان العربى يتحدث لـ دوت الخليج عن زيارته لمجلس الشيوخ المصرى

ولفت رئيس البرلمان العربى إلى أن التنسيق مع البرلمانات المحلية من منطلق تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية ودعم نتائجه الإيجابية نحو القضايا العربية والملفات التى تخص المنطقة العرية، التى تحتاج تكاتف الجميع والدعم العربى المشترك من أجل الوحدة العربية بما هو فى صالح المنطقة والمواطن العربى.

و التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي.

رئيس البرلمان العربى يتحدث لـ دوت الخليج عن زيارته لمجلس الشيوخ المصرى

تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ و البرلمان العربي وثمن عبد الرازق خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة مؤكداً على أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.