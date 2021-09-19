ليلى أحمد زاهر تتألق في مهرجان الفضائيات العربية بفستان زهري..«صور»

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تألقت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بمهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم مساء أمس السبت، اذ استطاعت بإطلالتها الشبابة المميزة أن تخطف أنظار الحاضرين أثناء تسلمها جائزة التميز عن مسلسلها الشهير “في بيتنا روبوت”.

دوت الخليج يرصد إطلالة ليلى أحمد زاهر بمهرجان الفضائيات العربية

ليلى أحمد زاهر تتألق بالفستان الزهري

وظهرت ليلى زاهر في الصور من داخل مهرجان الفائيات العربية، بإطلالة أنيقة، حيث كانت مرتدية فستانا طويلا باللون الوردي، مع حزام فضي عند منطقة الخصر، أبرز رشاقتها، واعتمدت في مكياجها على الهدوء والنعومة ليناسب إطلالتها.

ليلى زاهر تعرب عن ساعدتها بجائزة الفضائيات العربية

وكانت قد أعربت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن ساعدتها بحصودها جائزة الفضائيات العربية، موجهة الشكر لإدارة المهرجان، اذ نشرت فيديو لها أثناء تسلم الجائزة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “شكرًا قوي لكل حد صوتلي..و شكراً مهرجان الفضائيات العربية علي الجائزة دي مبسوطة قوي بيها و طبعاً عايزة اشكر عائلتي التانية اللي ساعدوني و وقفوا جمبي في كل تفصيلة في المسلسل هشام جمال و شيماء سيف و عمرو وهبه بحبكم قوي و دائماً ناجحين مع بعض يارب و طبعاً استاذة دلال عبد العزيز الله يرحمها اللي كانت امي التانيه بحبك قوي و ياريت تدعولها بالرحمة”.

نجوم الفن يحرصون على حضور مهرجان الفضائيات العربية.

الجدير بالذكر، أنه توافد عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، منهم أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وليلى وملك ومنى أحمد زاهر، وحمادة هلال وزوجته، ونرمين الفقي، ونسرين طافش، ومحمد رياض، وروجينا، ومحمد الشرنوبي وزوجته، وعايدة رياض، وداليا مصطفى، ونيكول سابا، ورنا رئيس.

وتكرم الدورة الثانية عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والتي تحمل فعاليات المهرجان اسم «الأفضل والمفضل» مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى مصر والوطن العربي في الدراما والسينما والبرامج والإعلاميين ونجوم الفن، وذلك تحت إدارة رئيس المهرجان أحمد عليوة ورئيس اللجنة المنظمة علي ياسين.