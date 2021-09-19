/650934/استجابة-لطلب-النائبة-مرثا-محروس-محافظ-القاهرة-يقرر-النزول-بدرجة-الحد-الأدنى-لتنسيق-القبول-بالثانوي-العام

استجابة سريعة لمناشدة النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ، بشأن توصيل رغبات اولياء امور طلاب الاعدادية بتخفيض تنسيق محافظة القاهرة بتقديمها طلب رسمي يوم ٣١اغسطس الماضي ،قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٢٣٠ درجة الي ٢٢٤ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

دوت الخليج

هذا و ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحضور ندوة بعنوان، "قانون الإدارة المحلية بين الحلم والواقع "، وذلك يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الساعة الثامنة مساء، على صفحتي اتحاد الشباب و نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ندوة قانون الادارة المحلية بين الحلم والواقع

قانون الادارة المحلية

ويشارك فى الندوة النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة إيمان الألفي ، عضو لجنة المحليات بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و الدكتورة أسماء حسنين، مسؤول ملف الإعلام باتحاد الشباب.

اتحاد الشباب بحزب المصري الديمقراطي

ويدير الندوة محمد نبيل، رئيس اتحاد الشباب بمحافظة الجيزة، و أعد الندوة وليد دنقل مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.

تأتي الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الحزب، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منها ندوة بعنوان "الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي.. أزمة الثانوية العامة".

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأربعاء الموافق 15 سبتمبر ، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.