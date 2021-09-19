تشيلسي يضرب توتنهام بثلاثية في ديربي لندن.. ويتقاسم صدارة الدوري مع ليفربول

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تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.

وكان توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: روديجير، تياجو سيلفا، كريستينسن.

وفي سط الملعب: جورجينيو، كوفاسيتش، أزبيلكويتا، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، لوكاكو.

علي الجانب الاخر بدأ نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام المباراة بالتشكيل الاتي:

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون، روميرو، داير، ريجيلون.

وفي سط الملعب: هويبرج، ندومبيلي، ديلي آلي، لوسيلسو.

خط الهجوم: سون، كين.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي قبل بداية اللقاء كان يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات بالإضافة إلى تعادل وحيد.

في الجانب الاخر يمتلك توتنهام فى بنك رصيده 9 نقاط من 4 مباريات ويحتل بها المركز السابع, حيث نجح توتنهام في تحقيق 3 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة.

مباراة ماشستر يونايتد

إنتهت منذ لحظات مباراة فريقي مانشيستر يونايتد امام نظيرة ويست هام يونايتد بفوز فريق مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتمكن اللاعب سعيد بن رحمة من تسجيل الهدف الأول لفريق ويستهام يونايتد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول من المباراة قبل أن يعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

ثم يضيف اللاعب لينجارد هدف الفوز لفريق مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيره من المباراة ويقود فريقة لتحقيق فوز قاتل وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي. وفي الثانية الأخيرة يضيع نادي ويستهام ركلة جزاء بعد تصدي رائع من حارس مانشستر يونايتد دفيد دي خيا.

وكان اولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. خط الدفاع: "لوك شاو، هاري ماجواير، رافائيل فاران، آرون وان بيساكا. وفي خط الوسط: فريد، بول بوجبا، سكوت ماكتوميناي، برونو فرنانديز، ماسون جرينوود. الهجوم: كريستيانو رونالدو. ويتصدر فريق مانشيستر يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.