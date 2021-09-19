«التضامن» تنظم مؤتمرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، اليوم الأحد مؤتمرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمقر جمعية تنظيم الأسرة بشرق الإسكندرية، بحضور ممثلين عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى من محافظات الجمهورية.





وناقش المؤتمر دور الاتحادات الإقليمية والنوعية فى توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتفعيل دورها تجاه القضايا المجتمعية من النواحى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وذلك بهدف الوصول إلى استراتيجية فعالة ومؤثرة فى المجتمع للارتقاء بمستوى الخدمات المتكاملة المقدمة للمواطن. وفى سياق متصل عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، اجتماعا لإدارة الجمعيات والأخصائيين والمراجعين الماليين بالإدارات الاجتماعية، لمناقشة خطوات وتفاصيل المرحلة الثانية إلكترونيا وكيفية تسهيل المهمة لمفوضى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، وإجراءات إدخال البيانات الخاصة بالحاسب الآلى لمواكبة التطور التكنولوجى، مع تكليف الحاصلين على التدريب بالوزارة بتدريب باقى العاملين على انجاز العمل. من ناحية أخرى، تطلق مديرية التضامن الاجتماعى 12 قافلة طبية تضم كافة التخصصات الطبية مع تقديم العلاج، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لخدمة المواطنين بقرى "حياة كريمة" وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

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