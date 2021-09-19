محافظ بورسعيد: إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 118 فدانا

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن حى الجنوب برئاسة أحمد زغلف قاد حملة مكبرة اليوم، أسفرت عن إزالة مزارع سمكية على مساحة 118 فدانا جنوب بورسعيد.





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