إنهاء تكليف استشارى الإدارة المركزية بتسيير أعمال مديرية أوقاف الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنهاء تكليف الشيخ صبرى عبادة ـ استشارى إدارة مركزية بالمستوى الوظيفى العالى بالمجموعة الاستشارية بالوزارة ـ بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الأحد، إن وزير الأوقاف أنهى تكليف عباده من القيام بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية بناء على مذكرة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الدينية الدكتور هشام عبد العزيز، والقائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة. وأضافت الوزارة أن وزير الأوقاف قام بتكليف القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الدينية بتدبير عمل مناسب للشيخ صبرى عباده يتناسب ومستواه الوظيفى ـ استشارى إدارة مركزية بالمستوى الوظيفى العالى بالمجموعة الاستشارية بالوزارة ـ على أن يحدد اختصاصه طبقا لبطاقة وصف الوظيفة.

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