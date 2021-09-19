تنفيذى الغربية: تطوير مرفق النقل الداخلى بالمحلة وطنطا

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وحسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.
ويسبب هذا المرفق خسائر للمحافظة بقيمة تقارب الـ 20 مليون جنيه سنوياً، وعرضت المحافظة تطوير المرفق على الشركات الخاصة، وتقدمت الشركة الإنجليزية بعرض يشمل تسيير 200 سيارة جديدة موديل 2021 مكيفة مع زيادة العدد ليصل إلى 300 سيارة بعد عامين، على أن تكون جميع الأعمال الاستثمارية التى تتم داخل المرفق على نفقة الشركة، مع تخصيص ربحية للمحافظة تقدر بنسبة 50 %، ذلك إلى جانب وضع جميع السيارات القديمة تحت تصرف المحافظة لبيعها لصالحها.
ووافق المجلس على وضع دور العبادة "المساجد والكنائس" فى الشريحة المنخفضة من شرائح التصالح داخل القرى والمدن، وفى حالة وجود أى مبنى آخر أعلى دور العبادة تتم محاسبته طبقا لما هو متبع، كما وافق المجلس على إدراج عزبة كفر عسكر بمركز بسيون ضمن الحيز العمرانى المعتمد من لجنة الأحوزة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة.
كما وافق المجلس على قبول تبرع أحد المواطنين بماكينة شفط مياه لصالح الوحدة المحلية بقرية الشين مركز قطور، وكذلك قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة و5 قراريط لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى بقرية شنره البحرية.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من شركة عقارية لتطوير ميدان المحطة بالمحلة الكبرى، وذلك تحت إشراف لجنة هندسية من المحافظة، وكذلك الموافقة على إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية العتوه القبلية بالجهود الذاتية لخدمة أهالى القرية والعزب المجاورة.
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