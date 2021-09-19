/650939/محمد-صلاح-يتصدر-ترتيب-هدافي-البريميرليج-ويتفوق-على-رونالدو-ولوكاكو-مجددا

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة فريقة أمس أمام فريق كريستال بالاس ليرتفع رصيدة الي 4 أهداف.

ويعتلي محمد صلاح قائمة الهدافين مناصفةً مع ميكيل أنطونيو لاعب وست هام وبرونو فيرنانديز

لاعب مانشستر يونايتد برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

بينما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بعد تمكنه من تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام فريق ويستهام يونايتد.

قائمة هدافي الدوري الإنجايزي

محمد صلاح، ليفربول، 4 أهداف.

ميشيل أنطونيو، وست هام، 4 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو, مانشستر يونايتد 3 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ديماراي جراي، إيفرتون، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

روميلو لوكاكو، تشيلسي 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، هدفان.

سعيد بن رحمة، وست هام، هدفان.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: روديجير، تياجو سيلفا، كريستينسن.

وفي سط الملعب: جورجينيو، كوفاسيتش، أزبيلكويتا، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، لوكاكو.

علي الجانب الاخر بدأ نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام المباراة بالتشكيل الاتي:

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون، روميرو، داير، ريجيلون.

وفي سط الملعب: هويبرج، ندومبيلي، ديلي آلي، لوسيلسو.

خط الهجوم: سون، كين.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي قبل بداية اللقاء كان يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات بالإضافة إلى تعادل وحيد.

في الجانب الاخر يمتلك توتنهام فى بنك رصيده 9 نقاط من 4 مباريات ويحتل بها المركز السابع, حيث نجح توتنهام في تحقيق 3 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة.