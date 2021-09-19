«محظوظة لمشاركة العمر معك»..هبة طوجي تتغزل بزوجها احتفالا بعامهم الأول معا

/650940/محظوظة-لمشاركة-العمر-معكهبة-طوجي-تتغزل-بزوجها-احتفالا-بعامهم-الأول-معا

حرصت اللبنانية هبة طوجى، على الاحتفال بالذكرى الأولي لزواجها من خلال نشر مجموعة صور جمهتها بزوجها الموسيقار إبراهيم معلوف أحدهم من حفل زفافهم والأخرى من شهر العسل وأرفقت عليها تعليق رمانسي في رسالة غزل منها له .

دوت الخليج يرصد رسالة هبة الطوجي لزوجها في عيد ميلاده

هبة طوجي تتغزل بزوجها في ذكرى زواجهما الأولى

شاركت الطوجي احتفالها بذكرى زواجها مع الجمهور، اذ نشرت مجموعة صور جمعتها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ذكرى مرور عام واحد على الزاوج، الأب الأروع والاكثر محبة وجمال، أنا محظوظة لمشاركة العمر معك، أحبك”.

هبة طوجي ترزق بمولودها الأول

وكانت وضعت المطربة اللبنانية هبة طوجي مولودها الأول من زوجها الموسيقار إبراهيم معلوفـ أطلقت عليه اسم "نائل، وكتبت طوجي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام": "الحمدلله، شكرا للحياة، نائل معلوف 23 يونيو 2021".

زواج هبة طوجي من إبراهيم معلوف

يذكر أن هبة طوجي وإبراهيم معلوف أعلنا زواجهما في شهر سبتمبر الماضي، خلال تواجدهما في فرنسا، في حفل زفاف بسيط اقتصر على المقربين منهما بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

وما أن تم الإعلان عن عقد قرانهما حتى تداول الكثيرون من متابعي هبة طوجي صوراً لها من حفل الزفاف مع زوجها إبراهيم معلوف على السوشيال ميديا مؤخراً.

الموسيقار إبراهيم معلوف

جدير بالذكر أن الموسيقار إبراهيم معلوف موسيقار حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، بالإضافة إلى جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.