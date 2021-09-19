«غادر المستشفى»..أول رسالة لكريم فهمي بعد أزمته الصحية

/650941/غادر-المستشفىأول-رسالة-لكريم-فهمي-بعد-أزمته-الصحية

حرص الفنان كريم فهمي في أول ظهور له بعد أزمته الصحية التي مر بها خلال الأيام الماضية، على طمأنة جمهوره وتوجيه جزيل الشكر لهم على مساندته، مشيرا إلى أنه غادر المستشفي ويخضع للعلاج المنزلي خلال تلك الفترة.

دوت الخليج يرصد مستجدات الحالة الصحية لكريم فهمي

كريم فهمي يشكر الجمهور لمساندته

وجه كريم فهمي رسالة شكر لجمهوره ومسانديه بعد أزمة الصحية المفجأة والتي مثلت صدمة لجميع محبيه، فكتب عبر حستبه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، قائلا: “الحمد لله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله، ومتشكر جدًا جدًا، لكل الناس اللي سألت واهتمت وهي متعرفنيش، وأسف لكل اللي مردتش عليهم”.

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية

الجدير بالذكر، ان الفنان كريم فهمي تعرض لأزمة صحية مفاجأة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات على الفور لخضوعة للإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن أصيب بجلطتين على الرئة، اذ أعلنت مصممة الأزياء ندى أكرم تعرض الفنان كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو ملازمًا الفراش في حالة إعياء داخل إحدى المستشفيات.

وعلقت عليها داعية المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل قائلة: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يارب".

نجوم الفن يدعمون كريم فهمي

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الدعاء بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

فغرد المطرب المصري رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: قائلًا: "أخويا الغالي كريم أنت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم عشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية.. يارب منشوفش فيك وحش أبدًا".

وطالب الفنان يوسف الشريف جمهوره بالدعاء لفهمي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "أرجو من حضراتكم الدعاء للفنان كريم فهمي بالشفاء العاجل، ربنا يشفيك يا كريم وترجع بالسلامة لبيتك وأسرتك وجمهورك".