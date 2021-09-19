/650942/محمد-صلاح-لـ-إدارة-الزمالك-اللي-مش-قادر-يمشي-السبب-سوء-التعامل-مع-الأزمات-وليس-الماديات

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن أزمة فرجاني ساسي مع نادي الزمالك كانت البداية في السقوط المدوى وهذا الأمر بسبب سوء الإدارة داخل النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" إدارة الزمالك لم تتعامل مع الأمور بشكل جيد والسبب ليس في الأموال وإنما في الإدارة، وللأسف لابد أن يتم الحديث عن الأسباب الحقيقة، لأنه هناك عدد كبير من اللاعبين غير قادة الإدارة على التجديد لهم حاليا".

وتابع" الأزمة القادمة أشرف بن شرقي وستكون هناك أزمة، وعلمت أن نادي الزمالك أخذ قرض بقيمة 80 مليون جنية لسد إحتياجات النادي، ولم يتم حل الأمور بشكل صحيح حتى الأن، وأيضا أين العاملين في قناة الزمالك من التبرعات، فلابد أن يشاركوا أيضا ولكن لم يتحرك أحد منهم أبدا".

محمد صلاح يهاجم إدارة الزمالك

وواصل" الإدارة هي المسئولة عن ما يحدث في نادي الزمالك وغير قادرين على تسيير الأمور، ونادي الزمالك يعلم منذ 3 أشهر أن هناك أزمة مع الفيفا ولماذا لم يتحل الحل منذ ذلك الوقت".

وأكمل" لا يصح أن كل لاعب يرحل عن الزمالك بسبب أزمة ويهرب يعود بعدما يأخذ على حكم نهائي بدفع نادي الزمالك على أموال قيمة الغرامات، وإذا تعاملوا بهذه الطريقة في هذا الأمر فمن المفترض أن يعود جميع اللاعبون مرة آخرى".

واختتم" رسالتي للإدارة، لو مش قادر أمشي، والجميع كان يعرف جيدا أن هناك أزمات داخل نادي الزمالك، والرواتب والمكافأت يعلموا عنها كل شئ، ويعرفوا جميعا ما يحدث في النادي، وهذا الحديث عيب للغايه، ولا يصح أن يتفاجئ المجلس بما يحدث حاليا".

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أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن إهتمام نجوم الزمالك بالتدريب أفقد النادي الحصول على كوادر في العمل الإداري بنادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" كنت أتمنى أن يتحدث معنا أحد وينصحنا بالاهتمام بالعمل الإداري، لأننا الأن أمام مأزق كبير بسبب عدم تواجد البدائل المناسبة من رموز النادي".

وأردف" نجوم الزمالك يبحثوا عن التدريب، ولا بدل من الإهتمام بالعمل الإداري، والشخصيات العامة ستكون إضافة لنادي الزمالك ولا أحصل على أموال من نادي الزمالك، وأجلس في معظم أوقات اليوم في النادي".

واختتم" كل ما يحدث حاليا ونحن أبطال الدوري في كرة القدم واليد والسلة والسوبر الأفريقي لكرة اليد، ولا أعلم لماذا يحدث كل هذا الأمر"