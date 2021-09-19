الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم أضاحى الثلاثاء المقبل على الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف -فى بيان اليوم الأحد- إنه فى إطار الدور المجتمعى للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحى الأوقاف تقرر توزيع 100 طن من لحوم المشروع على محافظات على اثنين وعشرين محافظة : ( الجيزة – المنوفية – كفر الشيخ – الشرقية - الإسكندرية – القاهرة– الفيوم– القليوبية- بنى سويف – البحيرة – المنيا – الغربية – أسيوط – الدقهلية– دمياط – الإسماعيلية – شمال سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - مطروح)) ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه (950) طنًا من لحوم أضاحى الأوقاف حتى الآن.

وأكدت وزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأن الجميع فى خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذى يأتى فى إطار الدور الاجتماعى للوزارة والذى تقوم به إلى جنب الدور الدعوى، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد، بل الفضل كله لله عز وجل.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.