جدة - نرمين السيد - قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن ملف التأمينات الاجتماعية على رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أنه لا يوجد تكليف أصدره الرئيس للتأمينات إلا ويكون هناك متابعة.





وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه بحلول 2023 سيتم التحول الرقمى الكامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن محاور التطوير تتضمن تحديث تكنولوجيا نظم المعلومات والتعاقد مع شركات دولية لإنشاء منظومة جديدة للتأمينات تعتمد على ربط قواعد بيانات الدولة ببعضها البعض مع التأمينات الاجتماعية. وتابع: "يوم الأحد الماضى تم توقيع العقود مع تحالف دولى وسيتم تنفيذ المنظومة فى 18 شهرا يعقبها التطبيق لمدة 3 أشهر بشكل تجريبى وفى 1 يوليو 2023 سنطلق منظومة التأمين الجديدة"، معلقًا: "وأنت قاعد فى بيتك أطلب اللى أنت عايزة من التأمينات من على موبايلك". وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مقرات بالمصالح الحكومية بشكل لائق للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- التأمينات الاجتماعية: إنشاء مقرات بالمصالح الحكومية تليق بالمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.