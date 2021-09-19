فيديو- «الصحة» تحذر: الطفرات فى الموجة الرابعة سريعة الانتشار

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث، أن الوصول لذروة الموجة الرابعة ستكون فى فترات أقصر من الموجات السابقة، وأكدت أن معدلات الوفيات فى الموجة الرابعة من المتوقع أن تقل عن سابقتها خصوصًا بعد تلقى أصحاب الأمراض المزمنة وفى قطاع التعليم التطعيم.
وذكرت مستشارة وزيرة الصحة أنه تم إضافة إلى بروتوكول علاج كورونا أحد علاجات مناعية لأشخاص معينة.
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