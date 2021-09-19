فيديو- جمال عوض: تيسيرات لدخول الفنانين فى مظلة التأمينات بتوجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهاته منذ فترة برعاية الفنانين تحت مظلة التأمينات، وأضاف أن هناك تيسيرات كبيرة لدخولهم مظلة التأمين الاجتماعى بجميع فئاتهم.





وأضاف عوض فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يعرض على فضائية الحدث، مساء اليوم، أن الرئيس وجه بتطوير الهيئة وكشف أنه تم التعاقد مع شركتى "مايكروسوفت وأتوس للبدء فى تنفيذ منظومة تأمينات جديدة تعتمد على التحول الرقمى وربط قواعد بيانات الدولة ببعضها البعض ما يساهم على راحة المواطن. وأكد رئيس هيئة التأمينات أنه جارٍ إعداد منظومة جديدة تستغرق 18 شهر، ويبدأ العمل فيها من أول يوليو 2023.

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