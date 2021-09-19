وزير التعليم يوضح الأرقام المستخدمة فى مناهج الأطفال

جدة - نرمين السيد - ورد "شوقى" فى تصريحات له على جروب "معًا نستطيع" عبر تطبيق "واتس آب"، على استفسارات أولياء الأمور، بشأن أول الحروف المستخدمة فى تعليم الأطفال، وهل ستكون الأرقام العربية، أم سيكون يكون بنفس الأرقام القديمة.

وقال شوقى إن القضية ليست فى الأرقام ولكنها فى الرموز والمصطلحات الرياضية والعلمية، لافتًا إلى أن فلسفة وتصميم المناهج الجديدة، هى استخدام الرموز المتفق عليها عالميًا باللغة الإنجليزية فى تدريس الرياضيات والعلوم كى نتيح للطلاب البحث فى المراجع الدولية وبالتالى ليست قضية أرقام.