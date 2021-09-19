جدة - نرمين السيد - ورد "شوقى" فى تصريحات له على جروب "معًا نستطيع" عبر تطبيق "واتس آب"، على استفسارات أولياء الأمور، بشأن أول الحروف المستخدمة فى تعليم الأطفال، وهل ستكون الأرقام العربية، أم سيكون يكون بنفس الأرقام القديمة.
وقال شوقى إن القضية ليست فى الأرقام ولكنها فى الرموز والمصطلحات الرياضية والعلمية، لافتًا إلى أن فلسفة وتصميم المناهج الجديدة، هى استخدام الرموز المتفق عليها عالميًا باللغة الإنجليزية فى تدريس الرياضيات والعلوم كى نتيح للطلاب البحث فى المراجع الدولية وبالتالى ليست قضية أرقام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يوضح الأرقام المستخدمة فى مناهج الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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