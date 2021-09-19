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الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ تطبيق مبادرة «شنطتك هديتنا» بالبحيرة...والأهالى: بتخفف من الأعباء  

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/650946/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يبدأ-تطبيق-مبادرة-شنطتك-هديتنا-بالبحيرةوالأهالى-بتخفف-من-الأعباء

شهدت محافظة البحيرة اليوم الأحد، البدء فى تطبيق الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبادرته "شنطتك.. هديتنا" والتى تستهدف دعم أبناء عدد من مستفيدي التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد مع الاستعداد للعام الدراسى الجديد فى ضوء المسئولية المجتمعية التي ينتهجها الاتحاد والأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

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دوت الخليج

وأبدى الأهالى فى المحافظة ترحيبهم بالمبادرة التى أدخلت الفرحة والسرور على الأطفال من طلاب المدارس المختلفة، وخففت من الأعباء عليهم مع انطلاقة العام الدراسى الجديد، موجهين الشكر للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية التى تعمل من خلاله على مثل هذه المبادرات التى تستهدف المواطن وتقف بجانبه وتخفف الأعباء الكبيرة التى تفرض على الأسر المصرية مع انطلاقة كل عام دراسى حيث الاحتياجات والمستلزمات الدراسية.

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أعمال التوزيع تمت داخل المدارس المختلفة بالمحافظة من قبل الجمعيات الأهلية التى تعمل من خلال الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتساعد فى تحقيق أهدافه لخدمة المواطن ومحدودى الدخل ومكافحة الفقر بما يخدم التنمية والإقتصاد للدولة المصرية  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ تطبيق مبادرة «شنطتك هديتنا» بالبحيرة...والأهالى: بتخفف من الأعباء  

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انطلاق أعمال المبادرة اليوم فى محافظة البحيرة  يأتى ضمن المبادرة التنموية  الأكبر للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تستهدف تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتتضمن محاور رئيسية أبرزها العمل على تحسين ممارسات صناعة التمويل متناهي الصغر، بما يتوافق مع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الدعم المباشر للفئات الأقل دخلاً.

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ تطبيق مبادرة «شنطتك هديتنا» بالبحيرة...والأهالى: بتخفف من الأعباء  

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يشار إلى أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مبادرته «شنطتك – هديتنا» حريص على القيام بدوره من خلال الجمعيات والشركات  في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذين تمكنوا من خدمة أكثر من 71 ألف عميل من أصحاب المشروعات بقيمة تعدت 967 مليون جنيه نهاية الربع الرابع من عام 2020، وذلك وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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