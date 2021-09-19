/650943/محمد-صلاح-عيب-على-إدارة-الزمالك-تشحت-فلوس-من-الجماهير

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن جميع الإدارات المؤقتة التي أدارت نادي الزمالك، دائما تركز على المجالس السابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" مينفعش الزمالك يشحت، الزمالك مش يستاهل اللي بيحصل فيه، ولم نسمع منذ مجلس المستشار مرتضى منصور أن يحتاج الزمالك لجمع التبرعات من الجماهير".

وأردف" حصلنا على البطولات ولم نفرح بها بسبب الأزمات التي تحدث حاليا داخل نادي الزمالك، والأولى أن يتبرع الإعلاميين في نادي الزمالك للفريق، وهناك من يغضب بسبب اللاعبين الذين يحصلون على الأموال الطائلة والملايين، فيكون الحديث بسبب أن التبرع لمن معهم الأموال".

محمد صلاح يهاجم حسين لبيب

وتابع" المجلس المؤقت سوف يرحل، والأفضل لهم الرحيل حاليا حى لا يتم إحتساب ما يحدث داخل النادي حاليا ضدهم، والجميع داخل المجلس كان يعلم وقف القيد للفريق خلال الفترة الأخيرة، وعيب ما يحدث من الأحاديث التي تخرج منهم".

واختتم" الزمالك قوي بجماهيرة ولن يسقط أبدا ولابد أن يكون هناك حلول جيدة لكل ما يحدث داخل النادي حاليا".

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن أزمة فرجاني ساسي مع نادي الزمالك كانت البداية في السقوط المدوى وهذا الأمر بسبب سوء الإدارة داخل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" إدارة الزمالك لم تتعامل مع الأمور بشكل جيد والسبب ليس في الأموال وإنما في الإدارة، وللأسف لابد أن يتم الحديث عن الأسباب الحقيقة، لأنه هناك عدد كبير من اللاعبين غير قادة الإدارة على التجديد لهم حاليا".

وتابع" الأزمة القادمة أشرف بن شرقي وستكون هناك أزمة، وعلمت أن نادي الزمالك أخذ قرض بقيمة 80 مليون جنية لسد إحتياجات النادي، ولم يتم حل الأمور بشكل صحيح حتى الأن، وأيضا أين العاملين في قناة الزمالك من التبرعات، فلابد أن يشاركوا أيضا ولكن لم يتحرك أحد منهم أبدا".

وواصل" الإدارة هي المسئولة عن ما يحدث في نادي الزمالك وغير قادرين على تسيير الأمور، ونادي الزمالك يعلم منذ 3 أشهر أن هناك أزمة مع الفيفا ولماذا لم يتحل الحل منذ ذلك الوقت".