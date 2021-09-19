«أب لكل المصريين»..هاني شاكر يشيد بالرئيس السيسي بعد قرار دعمه للفنانين

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أعرب الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الذي أصدره اليوم بشأن الفنانين والذي وجه فيه بتوفير الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

دوت الخليج يرصد تعليق هاني شاكر على قرار الرئيس السيسي

هاني شاكر يشيد بقرارت الرئيس السيسي

قال الفنان هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حضرة المواطن»، ن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برعاية الفنانين والموسيقيين اجتماعياً يعد هدية كبيرة جداً من الرئيس الذى أشعرنا بالاطمئنان، وتابع: :الخبر أثلج صدور الفنانين والموسيقيين من الرئيس الذى هو أب لكل المصريين".

وأضاف هاني شاكر: “هذا القرار لا يخرج إلا من رئيس عظيم ذو قلب كبير مثل الرئيس السيسي، والقرار جعل في قلوب الفنانين أمان وطمأنينة، أشكر جميع القائمين على هذا القرار وأشعر كأني داخل حلم، من فرحتي به”.

وأشار هاني شاكر أنه ليس غريباً على شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يبدى اهتمامه بالفنانين ورعايتهم اجماعياً ، لافتاً إلى أن الفترة الماضية وفى ظل جائحة كورونا عانا كثير من المطربين والفرق الموسيقية التي تعمل معهم.

أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على قرار الرئيس السيسي بشأن الفنانين

وكانت قد توجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنانة أشرف زكي، ببيان شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما أصدر قراربتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

جاء بيان نقابة المهن التمثيلية على النحو الأتي: “يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة وحرصه الشعب المصري بخاصة الفنانين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها”.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي

الجدير بالذكر، أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.