/650945/خالد-بدوي-ينجح-في-حل-أزمة-مدرسة-تمريض-الإبراهيمية-بنين-وتخصيص-فصل-كامل-لأبناء-المركز

نجح النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تخصيص فصل لأبناء مركز الإبراهيمية بمدرسة التمريض الإبراهيمية بنين تلبية لاحتياجات المواطنين.

دوت الخليج

وأكد بدوي، خلال تصريحات صحفية، أنه يسعي لحل المشكلات والأزمات المختلفة التي تواجه الموطنين بشكل سريع، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي لإستجابتهم السريعة لهذا الأمر والوقوف بجانب الأهالي.

خالد بدوي ينجح في حل أزمة مدرسة تمريض الإبراهيمية بنين

وكان الدكتور خالد بدوي، قد اعلن في وقت سابق موافقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فتح فصل ثاني بمدرسة تمريض الإبراهيمية، تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل انتشار فيروس كورنا.

وأكد بدوي، أن طلبه الذي قدمه لمحافظ الشرقية، أن مركز الإبراهيمية يضم ما يقرب من 245 ألف نسمة وابناءهم جميعًا بمراحل التعليم المختلفة، وتزداد الحاجة لقبول أخصائيين وفنيين تمريض، لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه تناقش مع عدد كبير من المواطنين، الذين أكدوا أن هناكً حاجة ملحة لفتح فصل ثاني في مدرسة التمريض العادي بالإبراهيمية، مطالبًا لهذة الأسباب بفتح فصل ثاني بمدرسة التمريض العادي بمركز الإبراهيمية.