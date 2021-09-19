اعتماد حركة القضاء الإدارى فى 122 دائرة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على 122 دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة بما يتفق توجيهات الدولة فى تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثانيا، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وخصوصًا فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكانى، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.

وتضمنت الحركة، تولى المستشار عادل فهيم عزب رئيس المحكمة ورئاسة الدائرة الأولى "حقوق وحريات"، ويتولى المستشار فتحى إبراهيم توفيق رئاسة الدائرة الثانية "نقابات وجمعيات"، والمستشار حسن حمدى الخلفاى رئاسة الدائرة الثالثة "مجتمعات عمرانية"، والمستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئاسة الدائرة الرابعة "تراخيص"، والمستشار شحاتة أبوزيد رئاسة الدائرة الخامسة "منازعات بناء".