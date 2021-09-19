محافظة الغربية : فرق لمتابعة استعدادات 174 مدرسة للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أجرت فرق المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، جولات لمتابعة استعدادات 174 مدرسة للعام الدراسى الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





ووجه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فرق المتابعة وإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة متابعة جاهزية جميع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسى الجديد، والوقوف على كافة السلبيات ومعالجتها ومتابعة تنفيذها. ويصل إجمالى المتابعات فى اليوم السادس إلى 174 مدرسة، ووجود 371 سلبية تمت إزالة 238 سلبية منها، وجارٍ العمل على إزالة 133 سلبية بالمدارس. يذكر أن لجان المتابعة بدأت عملها بناء على تكليفات وكيل الوزارة وستستمر حتى تتم متابعة جميع مدارس المحافظة، يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

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