غدا.. المستشار عصام الدين أحمد يبدأ عمله رئيسا لاستئناف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ولد المستشار عصام الدين فريد، بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق فى جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدا، ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلا للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرا لنيابة المعادى ثم رئيسا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفنى للنائب العام المستشار رجاء العربى منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة .

أعير المستشار عصام الدين فريد، للعمل رئيسا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، ثم عاد رئيسا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة .

وطبقا للأقدمية المطلقة فى اختيار رؤساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية، بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسا لمحكمة استئناف قنا، ثم رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، ثم رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، ثم رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.