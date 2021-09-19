وأشار التقرير، إلى أنه فى إطار جهود الدولة المصرية لوجود حلول مبتكرة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى، ودور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى خدمة المجتمع المدنى، نظمت المدينة ورشة العمل الأولى بعنوان "تقييم السمية البيئية لمعالجة مياه الصرف على نطاق صغير فى المجتمعات الريفية"، خلال الفترة من 23-26 أغسطس 2021.
وأضاف التقرير، أن تنظيم ورشة العمل جاء بالتعاون مع العلماء المشاركين فى مشروع SoWat ويضم دول "مصر، وفرنسا، وجنوب إفريقيا"، ومشروع AFROMONITOX ويضم دول "مصر، والسويد"، واللذان يعملان فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى المناطق الريفية فى البلدان الإفريقية.
وفى نفس السياق، أوضحت الدكتورة رانيا على عامر أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية ورئيس الفريق البحثى من الجانب المصرى للمشروعين، أن الورشة تضم فريقين بحثيين، الفريق الأول من مشروع SoWatالذى يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى تحسين جودة التربة والأغراض الزراعية، والفريق الثانى من مشروع AFROMONITOX الذى يهدف إلى تعزيز إمكانيات تقييم فعالية معالجة المياه فى ذات التصميم من خلال اختبارات حيوية حساسة وفعالة لتأمين سلامة المياه.
وأضافت أن التوصيات الصادرة بنهاية الجلسة الختامية بورشة العمل تم الاتفاق من خلالها على استمرارية التكامل والعمل بين المشروعين، مع تطوير الآلية المستخدمة التى حققت نجاحًا فى أحد منازل الأهالى بالموقع الميدانى، على أن يتم تعميم التجربة وتوسعة نطاق استخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عبدالغفار يتلقى تقريرا حول إعادة تدوير مياه الصرف باستخدام حلول مبتكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.