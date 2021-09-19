”التعليم”: تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى على المناهج المطورة 

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية أكدت فيه أنه في إطار سعى الوزارة إلى بناء مجتمع تعليمى مصري جديد، قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات لنشر ثقافة النظام التعليمى الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم، وفق رؤية مصر 2030، ومع استمرار المنظومة التعليمية الجديدة ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائى والذى سيتم تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية وفق المناهج المطورة، يتم تواجد معلمى وموجهى الصف الرابع الابتدائى في القاعات الافتراضية.

وأوضح الوزارة أنه سيتم تدريب المعلمين على التنمية المهنية، في الصف الرابع الابتدائى، لافتة إلى أنه يكلف مدير التعليم الابتدائى بتشكيل فريق مكون من 3 أعضاء ممثل فيها الموجهين والمعلمين يتميزوا بالكفاءة والنشاط والتفاعل مع زملائهم لقيامهم كحلقة وصل لمتابعة ردود أفعال المنتشرة وتجميع أبرز التساؤلات وايصالها للمسئولين لتجميعها والرد عليها مجمعة وذلك بجانب عملهم الأصلى ودون تفرغهم وستخصص لهم حلقات تدريبية ونقاشية لقيامهم بهذه المهمة بكفاءة على الشكل المطلوب.

وأضافت الوزارة، أنه يتم التدريب بداية من 25 سبتمبر الجارى.