المحكمة الأمريكية ترفض الدعوى المقامة من الإخواني الهارب محمد سلطان ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي

أصدرت المحكمة الامريكية التي تنظر الدعوى المقامة من الاخواني الهارب محمد صلاح سلطان ضد رئيس الوزراء المصري الاسبق دكتور حازم الببلاوي بتهمة التعذيب قراراً برفض الدعوى بناءً على الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الاسبق بموجب منصبه بالبنك الدولي

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