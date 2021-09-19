/650947/المعجزة-هنا-جودة-تفوز-ببطولة-البرتغال-الدولية-لتنس-الطاولة

حصلت هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي، على بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة تحت 15 سنة، وذلك بعدما تمكنت من تحقيق الفوز على زلاتا تيريكوفا في المباراة النهائية للبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحققت هنا جودة الفوز بكل سهولة بعدما تمكنت من تحقيق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة على اللاعبة الروسية، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 11/2، 11/4، 11/7.

ولعبت هنا جودة في مباراة الدور نصف النهائي أمام لاعبة بيلاروسيا فيريانيكا بنتيجة 3/0 بكل سهولة أيضا.

ولعبت هنا جودة في نفس البطولة في فئة تحت 19 عام، ولعبت 3 مباريات في دور المجموعات وحققت الفوز بهم جميعا بنتيجة الأشواط 3/0 ولم تخسر أي شوط خلال المباريات.

وفي منافسات 19 عام خسرت هنا جودة في مباراة الدور نصف النهائي أمام لاعبة روسيا بصعوبة بنتيجة 3/2.

وخاضت هنا جودة خلال اليومين 12 مباراة وفازت خلال 11 لقاء وخسرت مباراة واحدة.

وكانت هنا جودة شاركت مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا للكبار لأول مرة وتمكنت من التأهل للمباراة النهائية خلال المشاركة الأولى لها وخسرت بنتيجة 4،3 بمجموع الأشواط.

هنا جودة تفوز ببطولة البرتغال الدولية

أما في منافسات الزوجي المختلط فازت بالميدالية الذهبية بجانب أحمد صالح لاعب نادي الزمالك.

وتعتبر هنا جودة أمل مصر خلال أولمبياد باريس 2024 القادمة، لأنها تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق النجاحات والإنجازات.

هنا جودة تفوز علي دينا مشرف وتتأهل لنهائى بطولة أفريقيا للطاولة

فازت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4/2 والتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون

الجدير بالذكر ان نجح منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة من تحقيق الفوز على نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0 فى عدد المواجهات التى جرت بينهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة فى الكاميرون، والتتويج ببطولة أفريقيا للفرق للمرة الـ 14 فى تاريخه.

ويعد المنتخب المصرى الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 14 لقب، يليه منتخب نيجيريا برصيد 9 ألقاب وهذا اللقب لسيدات مصر هو الخامس تواليا.

ومثل منتخب مصر فى البطولة كل من دينا مشرف وهنا جودة وفرح عبد العزيز والشقيقتين مروة ومريم الهضيبى ويسرا حلمي.