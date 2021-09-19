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/650948/وفد-مجلس-الشيوخ-يلتقي-رئيسي غرفتي-البرلمان-الجنوب-افريقي-في-موسكو
صرح النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأنه على هامش قيام وفد مجلس الشيوخ المصري بمراقبة الانتخابات البرلمانية في موسكو تم دعوته للقاء رئيس الجمعية الوطنية مادللا لويس ديفيد و رئيس المقاطعات الجنوب افريقي شوماني اكسيوتيني و التي تعد رئاسة البرلمان الجنوب أفريقي بغرفتيه و الوفد المرافق لهما و اعضاء من سفارة جنوب أفريقيا في موسكو.
وقد تناول اللقاء أطر العلاقات الحميمة بين البلدين و التعاون الاستراتيجي المصري الجنوب افريقي الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الرئيس الجنوب افريقي سيريال رامافوزا الى القاهرة عام ٢٠١٩ و كيفية استمرارية جسور التواصل بين البرلمانين المصري و الجنوب افريقي ليكون للدبلوماسية البرلمانية دور في توطيد العلاقات بين البلدين و تكون نواة لعلاقات برلمانية بين جميع الدول الافريقية على صعيد الهيئات البرلمانية و اللجان النوعية.
و تناول اللقاء ما تشهده مصر حاليا من تطور كبير في جميع المجالات سياسيا و اقتصاديا خصوصا في ظل جائحة كورونا و اهم التحديات التى تواجه البلدين و تواجه القارة الافريقية و كيفية التشاور و التواصل الدائم في الفترة القادمة.
حضر اللقاء من الجانب المصري النائبة نيفين جورج عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ و النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب و الرياضة بمجلس الشيوخ و النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و ممثل عن السفارة المصرية بموسكو.
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