ميسي تحت ظل نيمار.. ركلة جزاء أكدت سيطرة البرازيلي في باريس سان جيرمان أمام الأرجنتيني "فيديو"

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سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف تعادل باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وتقام المباراة حاليا على ملعب حديقة الأمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وحصل نيمار على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 68، وكان من المفترض أن يسددها ميسي، ولكن أهمل النجم البرازيلي تواجد ميسي على أرض الملعب ليسددها وتسكن الشباك.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لميسي أمام جماهير باريس سان جيرمان، وأهمل نيمار كل هذا الأمر ليسدد الكرة في الشباك.

ميسي ونيمار.. خارج قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمونت

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمباراته اليوم السبت، أمام فريق كليرمونت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه اليوم السبت لمواجهة نظيره كليرمون فوت، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

كما تواجد في القائمة أشرف حكيمي وفينالدوم، وكذلك ماركينيوس وإيكاردي، مع ظهور الحارس جيانوليجي دوناروما.

وضمت قائمة كلا من:

عبدو ديالو – جوليان دراكسلر – كيلور نافاس – جيانلويجي دوناروما- فينالدوم – هيريرا – أشرف حكيمي – بريسنل كيمبيمبي – ماركينوس – كيليان مبابي – ماورو إيكاردي – رافينيا – دانيلو بيريرا – سيرجيو ريكو – كيرير – إيبيمبي – بيتشيابو – يانسان – بيتومازالا – نونو مينديز – جايا – لوتيليه.

وخلت القائمة من تواجد كلا من، ماركو فيراتي وسيرجيو راموس وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

نيمار يستفز ميسي خلال لقاء أوليمبيك ليون

ويعتلي سان جيرمان، قمة ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل كليرمون في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

أعلن “يويفا”رسمياً إيقاف آنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان ثلاثة مباريات، وذلك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة مانشستر سيتي في نصف نهائي الموسم الماضي.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.