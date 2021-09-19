لحظة دهس تريلا سيارة إمام وخطيب مسجد بمدينة نصر «صور وفيديو»

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دوت الخليج

هذا وتلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا تدهس سيارة ملاكي بمدينة وحولتها لكتلة من الخردة فى لحظات قليلة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث لرفع الحطام وتم استدعاء الاسعاف لنقل جثة المتوفي لاقرب مستشفى

نجحت قوات الحماية المدينة بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق إندلع داخل عقار ديوان اتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الأزبكية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق عقار ديوان اتحاد نقابات عمال مصر

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بإندلاع حريق داخل عقار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعلي الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمت اعمال السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى سياق ؤتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من السيطرة، على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوبري العلوي، إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

انفجار اسطوانة غاز داخل عيادة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، باندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالدور السابع، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفُرض كردون أمني، وفُصلت كافة المرافق عن المبني وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.