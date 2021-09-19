/650951/شرب-منه-وسرقه-القبض-على-سائق-التوكتوك-سارق-سبيل-المياه-فيديو

نججت اجهزة الأمن في القبض على صاحب الفيديو الشهير المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي قام فبه بالشرب من سبيل الماء من ثم الاستيلاء عليه عقب ذلك.

دوت الخليج

ومن خلال الفحص والتحرى تم تحديد قائد مركبة "التوك توك" وتبين أنه (مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية).

القبض على سائق التوكتوك سارق سبيل المياه

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ومركبة "التوك توك" قيادته (بدون لوحات معدنية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

وعقب إنتشار مقطع الفيديو المشار إليه قام بإرجاع "سبيل الماء" بمكانه خشية إفتضاح أمره، وبإستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون.

هذا ونجحت قوات الحماية المدينة بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق إندلع داخل عقار ديوان اتحاد نقابات عمال مصر بمنطقة الأزبكية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق عقار ديوان اتحاد نقابات عمال مصر

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بإندلاع حريق داخل عقار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعلي الفور انتقل رجال قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمت اعمال السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى سياق ؤتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من السيطرة، على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوبري العلوي، إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

انفجار اسطوانة غاز داخل عيادة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، باندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالدور السابع، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفُرض كردون أمني، وفُصلت كافة المرافق عن المبني وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.