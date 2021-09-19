جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس العظيم مارجرجس والقديسة دميانة بمدينة أوترخت بهولندا، وبحضور الأباء كهنة الكنيسة القمص بيشوى كامل والقس يوحنا مكسيموس وخورس الشمامسة، وعدد كبير من شعبها، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 30 من أبناء الكنيسة شمامسة فى درجة مرتل وقارئ للخدمة بالكنيسة ذاتها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة شمامسة و تخريج دفعة إعداد خدام بكنيسة مارجرجس والقديسة دميانة بهولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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