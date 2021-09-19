البابا تواضروس الثانى يؤكد قيمة العلم والتفوق الذى ينير العالم أجمع

جدة - نرمين السيد - ودعا البابا تواضروس الثانى، خلال احتفالية تكريمه لأوائل المراحل التعليمية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، الشباب إلى العمل والتفوق والتميز والتفوق والتغلب على العقبات بما يخدم المجتمع وينير للعالم أجمع.

وأضاف أن نعم الله ما أكثرها ويجب أن نقدر النعم الكثيرة فى حياتنا ومن النعم التى نعيش فيها الوطن الذى نحيا فيه، والمكان الذى ندرس فيه نعمة ويجب أن نحافظ على تلك النعم.

وأوضح البابا تواضروس الثانى، أن التفوق إكليل فخر يشعر بالفرحة والنجاح ويجب أن نحافظ عليه، فمع التفوق والتميز يسير الإنسان فى طريق مستقيم للتقدم والرقى، مشيراً إلى دور الأسرة فى دعم المتفوقين وتحقيق التميز لأبنائهم.

وألمح إلى أن التفوق يعد نورا فى العالم، والنجاح والتفوق ينير العالم أجمع وهناك أمثلة كثيرة منها مثل العلماء المصريين الذين يعرفهم العالم أجمع مثل أحمد زويل ومجدى يعقوب.

وكرم البابا تواضروس الثانى المتفوقين فى الاحتفالية، حيث يتم تكريم المتفوقين بجميع المراحل التعليمية بالمقر البابوى فى الإسكندرية، بحضور الآباء الكهنة ووكيل قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية القمص أبراَم إميل وأسر المكرمين.