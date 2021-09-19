البحوث الإسلامية : مسابقة «لماذا يلحدون؟» لمواجهة الانحرافات الفكرية

وأوضح عياد أن المسابقة تأتى انطلاقًا من دَورِ الأزهر المعرفى والتوعوى، فى تبصير المجتمع بما ينشر ويبث من مفاهيم عقائدية هدامة، فى مقابل تشجيع الأفكار الهادفة البناءة الساعية لإصلاح المجتمع، وفتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وطوائف المجتمع وهيئاتها.
وأشار إلى أن الجوائز النقدية للمسابقة تتراوح بين 10 آلاف و12 ألفا و15 ألفا و20 ألفا و 25 ألفا، حسب الأعمال المقدمة، حيث ترتكز المسابقة على محورين أساسيين، أولهما الأعمال الكتابية التى تدور حول طرق ووسائل معالجة ظاهرة الإلحاد، من خلال تقديم البحوث العلمية، أو القصص القصيرة، أو قصص الأطفال، أو القصائد الشعرية، أو المسرحيات، أو السيناريوهات والحوارات أو المجلات.
ولفت أمين مجمع البحوث الإسلامية إلى أن المحور الثانى للمسابقة يعتمد على الأعمال التصويرية أو التسجيلية كالأفلام التسجيلية الوثائقية، والفيديوهات الدعوية، والبرامج الحوارية، والرسوم المتحركة "الموشن جرافيك"، وأنه على من يرغب المشاركة فى أحد فروع المسابقة، الإطلاع على الشروط والضوابط على الرابط الخاص بالمسابقة فى بوابة الأزهرالإلكترونية، https://www.azhar.eg/whyatheism/index.htm، وتسلم المشاركة باليد فى الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية شارع الطيران بمدينة نصر، وأن آخر موعد لتلقى المشاركات الأول من ديسمبر المقبل.
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