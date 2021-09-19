شهيد الشهامة.. مصرع شاب خلال محاولته إنقاذ جيرانه من حريق منزل فى الهرم

لقى شاب مصرعه خلال محاولته السيطرة على حريق اشتعل بمنزل جيرانه فى الهرم، بمحافظة الجيزة، حيث تعرض لإصابات خلال إنقاذ جيرانه، مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الهرم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة كفر الجبل.
انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق وإخماده، وعقب اندلاع الحريق حاول عدد من الجيران السيطرة على النيران وإنقاذ سكان المنزل، مما أسفر عن مصرع شاب يدعى " أحمد "، متأثرا بإصابات لحقت به خلال مشاركته فى السيطرة على الحريق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسلم أفراد أسرة الضحية جثته عقب التصريح بدفنها، وتم تشييع جنازته اليوم.
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