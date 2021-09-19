إهانة مزدوجة لميسي داخل باريس سان جيرمان الفرنسي "صور"

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انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد أوليمبيك ليون، بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الفرنسي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل أهداف باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا من ركلة جزاء، وماورو إيكاردي، أما هدف ليون جاء عن طريق كارلوس باكيتا.

شهدت المباراة أحداث غير جيدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان بدايتها أزمة ركلة الجزاء التي حصل عليها نيمار دا سيلفا، ورفض أن يسددها ميسي، ليسجل هدف التعادل وسط غضب واضح من ميسي ولم يحتفل مع اللاعب بالهدف.

ومع مطلع الدقيقة 74 قرر مدرب باريس سان جيرمان، بخروج ميسي من أرض الملعب، ويشارك بدلا منه اللاعب المغربي أشرف حكيمي.

خروج ميسي من مباراة ليون

وظهرت علامات الغضب على وجه ميسي والاستغراب بسبب الخروج، ورفض مصافحة المدرب أثناء الخروج، وأوضح عليه الذهول بسبب هذا التبديل.

وظلت كاميرات التليفزيون على وجه ميسي لمتابعة ردود أفعالة الغاضبة، وبعد نهاية المباراة رفض ميسي النزول لأرض الملعب للاحتفال مع لاعبي باريس ويغادر الملعب سريعا.

ميسي تحت ظل نيمار.. ركلة جزاء أكدت سيطرة البرازيلي في باريس سان جيرمان أمام الأرجنتيني "فيديو"

سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هدف تعادل باريس سان جيرمان أمام أوليمبيك ليون، ضمن مباريات الدوري الفرنسي، وتقام المباراة حاليا على ملعب حديقة الأمراء.

وحصل نيمار على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 68، وكان من المفترض أن يسددها ميسي، ولكن أهمل النجم البرازيلي تواجد ميسي على أرض الملعب ليسددها وتسكن الشباك.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لميسي أمام جماهير باريس سان جيرمان، وأهمل نيمار كل هذا الأمر ليسدد الكرة في الشباك.

يستعد فريق باريس سان جيرمان لمباراته اليوم السبت، أمام فريق كليرمونت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه اليوم السبت لمواجهة نظيره كليرمون فوت، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

كما تواجد في القائمة أشرف حكيمي وفينالدوم، وكذلك ماركينيوس وإيكاردي، مع ظهور الحارس جيانوليجي دوناروما.