/650954/كريم-حافظ-سعيد-بتواجدي-في-قائمة-منتخب-مصر-وأسعى-للمشاركة-بشكل-مستمر

أكد كريم حافظ، لاعب مالاتيا سبور التركي، أن الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أبعدته عن المشاركات لمدة 3 مباريات فقط، وأسعى لتقديم كل شئ مع منتخبم صر خلال المعسكر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" تفاجئت بتواجدي في قائمة منتخب مصر لأنني كنت مبتعد عن الفراعنة طوال فترة حسام البدري، وأنه يتمنى التوفيق للجهاز الماضي، وأن الجهاز الحالي أتمنى أن أساهم في مساعدتهم".

وتابع" أسعي أن أكون إضافة كبيرة لمنتخب مصر، وأن تشهد الفترة القادمة نتائج جيدة ومستوى متميز، وتمكنت من معالجة بعض القصور التي لدي، وأعمل دائما من أجل الظهور بمستوى جيد".

وأردف" فريقي حاليا متواجد في المركز السابع في الدوري والمدرب أكد لي أنني سأكون من الركائز الأساسية في الفريق هذا الموسم، ولم يتحدث أحد معي من مصر من أجل الانضمام إليه نهائيا".

كريم حافظ في جمهور التالتة

واختتم" كنت سأنتقل للدوري الإسباني خلال الفترة الأخيرة، ولكن إدارة فريق مالاتيا سبور قررت تواجدي مع الفريق، وأحترم قرار الإدارة، والأهم الظهور بشكل جيد دائما".

وائل جمعة: حلم كارلوس كيروش تأهل الفراعنة إلى كأس العالم.. ومنتخب مصر ملك لجميع اللاعبين

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، طلب تقريرا مفصلا عن جميع اللاعبين المصريين المتواجدين في أوروبا خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" منتخب مصر مفتوح للجميع ولن يكون حكرا على أحد والفترة القادمة سوف تشهد تطورات كثيرة تأتى في صالح المجموعة، وننافس على التأهل لكأس العالم من أجل إسعاد الجماهير المصرية".

وتابع" التواجد مع منتخب مصر تكليف وتشريف، ولم أكن أستطيع أن أرفض التواجد مع منتخب مصر حاليا، ودائما يمتلك المنتخب صفوة المدربين الكبار ، والفترة الأخيرة كان بها العديد من المتغيرات بسبب عدم الاستقرار ولكن الفترة القادمة سوف تشهد تغييرات كثيرة".

وواصل" تواجدت مع منتخب مصر من قبل كلاعبا والأن مسئولا، وأعرف حجم المسئولية التي أتواجد بها، وأتمنى أن أقدم كل شئ لصالح منتخب مصر، وأقدم الشكر للجهاز السابق بقيادة حسام البدري لأنهم لم يقصروا نهائيا مع المنتخب".

واختتم" كارلوس كيروش يتحدث دائما عن هدف التأهل لكأس العالم وليس التأهل كمتصدر للمجموعة، وأن الجميع يعمل من أجل التأهل لهذا الحلم الكبير".