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/650955/تكيس-مبايض--حقن-مجهرى--ولادة-قيصرية-الدكتور-عمرو-حسن-يتبرع-بإجراء-3عمليات-مجانية-لجمهور-تحيا-مصر- بمناسبة-اليوم-العالمى-لتنظيم-الأسرة

برعاية موقع دوت الخليج ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة

يعقد موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، يوم الخميس المقبل، ندوة حوارية موسعة بمشاركة الأستاذ الدكتور عمرو حسن،مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد - كلية الطب القصر العيني - جامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، وتشهد الإعلان عن تبرعه بعمل 3عمليات بشكل مجانى لجمهور موقع دوت الخليج.

دوت الخليج

يأتى ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون بين موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، والذى يهدف لتعزيز التوعية الصحية وقضايا المرأة المختلفة، حيث تعقد الندوة فى ضوء الاحتفاء باليوم العالمى لتنظيم الأسرة والذى يوافق 26سبتمبر من كل عام، بهدف زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، بحيث يكون كل حمل مطلوب، ومحاولة تجنب الحمل الغير مرغوب فيه قدر المستطاع.

«تكيس مبايض- حقن مجهرى- ولادة قيصرية» ..الدكتور عمرو حسن يتبرع بإجراء 3عمليات مجانية لجمهور دوت الخليج بمناسبة اليوم العالمى لتنظيم الأسرة

وتشهد الندوة الحوارية تبرع الدكتور عمرو حسن بإجراء 3عمليات مجانية لجمهور موقع دوت الخليج ذات إتصال مباشر بتخصصه، حيث عملية ولاده قيصرية، وعمليه تكيس المبايض ، وعمليه حقن مجهري وذلك برعاية موقع دوت الخليج ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامةوسيتم اختيار الفائزين علي الهواء مباشرة في بث مباشر علي صفحة موقع دوت الخليج يوم الخميس 23/9 الساعة السادسة مساءًا.

المشاركة ستكون من خلال الصفحة الرسمية على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وسيتم اختيار الفائزين بشكل إلكترونى ودون تدخل من أحد، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى يستهدفه موقع دوت الخليج لخدمة المواطنين ودعم جهود الدولة المصرية فى المنظومة الصحية والتى تبذل فيها الدولة المصرية جهود مقدرة وتضع صحة المواطن المصرى فى الأولويات دائما.

«تكيس مبايض- حقن مجهرى- ولادة قيصرية» ..الدكتور عمرو حسن يتبرع بإجراء 3عمليات مجانية لجمهور دوت الخليج بمناسبة اليوم العالمى لتنظيم الأسرة

26 سبتمبر من كل عام هو يوم للاحتفال باليوم العالمى لتنظيم الأسرة، حيث تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2007 من قبل عشر منظمات دولية لتنظيم الأسرة وكان الهدف هو زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، بحيث يكون كل حمل مطلوب، ومحاولة تجنب الحمل الغير مرغوب فيه قدر المستطاع.