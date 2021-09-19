/650956/طلعت-يوسف-الإسماعيلي-يمر-بفترة-صعبة-للغاية-ونمتلك-17-لاعبا-فقط-في-قائمة-الفريق

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الإدارة تتواصل مع الوكلاء خارج مصر من أجل إختيار أفضل العناصر الخارجية للتفاوض معها خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" هناك مركز واحد داخل النادي الإسماعيلي لا يتواجد به أي لاعب وهذا الأمر صعب للغاية، ويتواجد معي الأن في قائمة الفريق 17 لاعب فقط وهذا الأمر صعب للغاية ولكن سنتعامل مع الفترة القادمة بكل حسم".

وتابع" نحن الأن نبني فريق للنادي الإسماعيلي، ولا يوجد وقت محدد لبناء الفريق ومن الممكن بناء الفريق خلال موسم أو أثنين، ولابد أن يكون هناك دعم للأندية الجماهيرية".

وواصل" تعاقدي مع الإسماعيلي لمدة موسم واحد، ويتم تجديد التعاقد حال موافقة الطرفين، وأتمنى أن أحقق الأهداف التي جئت إليها للنادي الإسماعيلي، ويجب أن يدرك الجميع المخاطر التي يواجهها الفريق حاليا وأرجو أن يتواجد الدعم من الجماهير".

طلعت يوسف يتحدث عن أزمات الإسماعيلي

وأكمل" من الصعب التعاقد مع أي لاعب من نادي الإتحاد السكندري، فأنا أحترم الإدارة برئاسة محمد مصيلحي، ولم أتحدث مع أحد مطلقا، والإسماعيلي يعاني من أزمة تفريغ اللاعبين، وليس لدينا عدد وافر من اللاعبين الكبار ومعظمهم من اللاعبين الشباب".

واختتم" أحتاج للتعاقد مع 6 صفقات خلال الموسم القادم ويكونوا لاعبين أصحاب خبرات، ولا أستطيع الموافقة على مغادرة أي لاعب من الإسماعيلي بسبب الأزمة التي نمر بها، وطلب الاتحاد التعاقد مع أحد لاعبي الإسماعيلي ورفضت.

خالد القماش: سبب سقوط الإسماعيلي تعيين مدربين أجانب دون المستوى.. وأولاد النادي الأفضل

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن أحمد الكاس نجم الزمالك السابق كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكنه غير معروف داخل الاتحاد فلن يكون متواجد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" التدريب بالواسطة في مصر والمكالمات الهاتفية تحسم مصير بعض المدربين، وهذه القرارات خاطئة للغاية".

وتابع" الوكلاء هم من يتحكموا في تواجد المدربين واللاعبين، وكان يتم التواصل معي مإجباري على التعاقد مع عدد معين من اللاعبين أو المدربين وذلك بشكل مشروط، والدوري المصري به العديد من المدربين لا يصلحوا للتدريب".

وأردف" النادي الإسماعيلي في آخر 20 سنة كانوا غير جيدين، بإستثناء ديسابر، والباقيين ساخموا في إغراق النادي، وهناك مدربين من أبناء النادي يستحقوا التواجد، ولم يحقق أي مدرب أجنبي أحلام وطموحات فريق الإسماعيلي".

وواصل" اللاعبين تتأثر برحيل المدربين ولابد أن يكون هناك إستقرار كامل داخل الفريق، واللاعب الذي يرى أن المدرب سوف يرحل لا يقدم أفضل مستوياتة".