/650957/طلعت-يوسف-النتائج-تحدد-نجاح-كارلوس-كيروش-مع-منتخب-مصر-ويكشف-أسباب-رحيل-حسام-البدري

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" تواجد كارلوس كيروش ونجاحة معتمد على النتائج، ولكن هو مدرب من الكبار في أوروبا، ويحتاج وقت للتأقلم مع منتخب مصر للوصول للأداء المطلوب".

وأكمل" منتخب مصر لابد أن تكون هناك مباريات ودية، وهذا ما وقع فيه حسام البدري المدير الفني السابق، وأسلوب إدارة المنتخب تحدت إدارتة لم تكن موفقة فقط، ولكن له كل الإحترام".

طلعت يوسف يتحدث عن كارلوس كيروش

وتابع"كارلوس كيروش يستطيع تحقيق آمال الجماهير المصرية، وهو يمتلك تاريخ كبير ولكن التدريب القليل في القارة الأفريقية يمثل خطورة عليه، ولكن الخبرات تكون فارقة خلال هذه الفترة".

واختتم" منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأتمنى التوفيق خلال مبارتي ليبيا وتحقيق الفوز والصعود لكأس العالم".

وائل جمعة: حلم كارلوس كيروش تأهل الفراعنة إلى كأس العالم.. ومنتخب مصر ملك لجميع اللاعبين

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، طلب تقريرا مفصلا عن جميع اللاعبين المصريين المتواجدين في أوروبا خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" منتخب مصر مفتوح للجميع ولن يكون حكرا على أحد والفترة القادمة سوف تشهد تطورات كثيرة تأتى في صالح المجموعة، وننافس على التأهل لكأس العالم من أجل إسعاد الجماهير المصرية".

وتابع" التواجد مع منتخب مصر تكليف وتشريف، ولم أكن أستطيع أن أرفض التواجد مع منتخب مصر حاليا، ودائما يمتلك المنتخب صفوة المدربين الكبار ، والفترة الأخيرة كان بها العديد من المتغيرات بسبب عدم الاستقرار ولكن الفترة القادمة سوف تشهد تغييرات كثيرة".

وواصل" تواجدت مع منتخب مصر من قبل كلاعبا والأن مسئولا، وأعرف حجم المسئولية التي أتواجد بها، وأتمنى أن أقدم كل شئ لصالح منتخب مصر، وأقدم الشكر للجهاز السابق بقيادة حسام البدري لأنهم لم يقصروا نهائيا مع المنتخب".

واختتم" كارلوس كيروش يتحدث دائما عن هدف التأهل لكأس العالم وليس التأهل كمتصدر للمجموعة، وأن الجميع يعمل من أجل التأهل لهذا الحلم الكبير".