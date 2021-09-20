وزير الاتصالات: مليار و100 مليون جنيه ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال عام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ضاعفت ميزانية التدريب 22 ضعفا خلال ثلاث سنوات حيث ارتفعت أعداد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى 2018 / 2019 بميزانية 50 مليون جنيه لتصل إلى 200 ألف متدرب بميزانية مليار و100 مليون جنيه فى العام المالى الحالي.





جاء ذلك خلال كلمته فى الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى 2020/ 2021 الذى نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان "كوادر مصرية شابة فى مهن المستقبل" بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن العالم يشهد تحولات هائلة فى حجم تأثيرها والتحدى فى تنفيذها نتيجة لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وظهور التكنولوجيات ذات التأثير الواسع مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والجيل الخامس وهو الأمر الذى كان له آثار على سوق العمل؛ حيث أشارت تقارير إلى أنه من المتوقع اختفاء أكثر من 85 مليون وظيفة حول العالم حتى عام 2025 مقابل خلق نحو 100 مليون وظيفة جديدة وهى الوظائف المرتبطة بالإبداع حيث سيبقى الإنسان محور الحضارة مهما تطورت التكنولوجيا؛ منوهًا إلى أهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعى بنسب تصل إلى 25% فى الناتج العالمى خلال سنوات قليلة؛ وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة دمج هذه التكنولوجيا فى منظومات ناجحة؛ مشيرا إلى أن الجائحة أسهمت فى تسريع وتيرة الإقبال على التكنولوجيا ما أدى إلى الاعتماد على أساليب العمل والتعلم والتواصل الاجتماعى عن بُعد حيث من المتوقع استمرار هذه الآليات حتى بعد انتهاء الجائحة.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات بهدف نشر التدريب والفكر الإبداعى والحاضنات ومسرعات الأعمال فى كافة المحافظات؛ حيث تم البدء فى 6 مراكز ويتم العمل على بناء 10 مراكز جديدة سيتم بدء العمل بها بحلول 2022.

ودعا طلعت، الشباب الخريجين إلى تعميق المعرفة ومواكبة التطور التكنولوجى واكتساب المهارات الشخصية المطلوبة فى سوق العمل العالمى مثل مهارات العمل الجماعى والفكر الإبداعى ومهارات تقبل الثقافات المختلفة.