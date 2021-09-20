وكيل الصحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى القنايات 

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى القنايات المركزى، لمتابعة إنتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والتدريب الجيد من الهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية.





ووجه بزيادة أماكن إنتظار المرضى والمواطنين بقسم الأشعة، وزيادة أفراد الأمن والنظافة بقسم الاستقبال، وتنظيم بعض الغرف داخل الأقسام الطبية، كما اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوحدات العناية المركزة للقلب والباطنة، والعناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة السجلات الطبية لهم، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى. كما تفقد مسعود مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفى، ومتابعة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للمواطنين الراغبين فى استخراجها، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعة الأولى والثانية المسجلين على موقع التسجيل الإلكترونى التابع لوزارة الصحة والسكان، وتأكد من انتظام سير العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومن تسليم الشهادات للمواطنين التى تم استخراجها لهم من المركز بعد سداد الرسوم المقررة، والتأكد من عدم وجود أى معوقات تؤثر على سير العمل.

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