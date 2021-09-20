الأرصاد: طقس الإثنين حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار.





وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن البلاد ستشهد ليلاً طقس معتدل على جميع الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين:- وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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