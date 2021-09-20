القبض على السائق المتهم بدهس إمام مسجد في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المتهم بدهس إمام مسجد بمدينة نصر. كان الحادث قد لاقى رواجا بالنسبة لما تم على مواقع التواصل الإجتماعي بعد وقوع مصادمة بين (3 سيارات) ومصابين بمدينة نصر بالقاهرة.. فقد تبين قيام قائد سيارة ملاكى (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب فى إصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الإتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وضبط الأطراف والعرض على النيابة العامة.

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