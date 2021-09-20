شوقى: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات «السوبر ماتشينج» لطلاب الدبلومة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، أن ذلك سيكون قبل إرسالها لمكتب التنسيق صباح الثلاثاء القادم. وفى وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقى، موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2020-2021 وكتب شوقى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "تعلن الوزارة عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020-2021 بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء 21 سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلى مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح".

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