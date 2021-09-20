صور- بحضور البابا تواضروس.. تكريم الأوائل والمتفوقين فى الإسكندرية 

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حفل تكريم متفوقى وأوائل الشهادات الإعدادية، والثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادات الأجنبية والجامعات والدراسات العليا بالإسكندرية.





وبدأ الحفل بصلاة الشكر وبعدها قدم الشباب فقرة ترانيم وعددًا من الفقرات، كرم بعدها قداسة البابا الطلاب الناجحين فى مختلف المراحل التعليمية وكذلك أوائل المشاركين فى مسابقة "اقرأ واعرف" التى يقدمها مركز "إيمى"، وألقى قداسة البابا كلمة متمنيًّا لهم النجاح والتفوق فى كل مجالات الحياة، كما التقط قداسته صورة تذكارية مع الأوائل. حضر الاحتفالية أصحاب النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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