وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الدور الثانى من الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "تعلن الوزارة عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020-2021 بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء 21 سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلى مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح".

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