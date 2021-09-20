/650959/فاروق-جعفر-الزمالك-كبير-والسوشيال-ميديا-تعمل-ضد-مجلس-الإدارة

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن من يهاجم رموز نادي الزمالك عبر السوشيال ميديا، غير زملكاوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" لا أحب التعليق على ما يتم تداولة عبر السوشيال ميديا ولكن هناك حملة موجه من أشخاص معروفين لإسقاط نادي الزمالك".

وأكمل"اللجنة السابقة لم أعمل معها ولم تكن لديها خبرات في العمل الإداري، فكيف لي العمل معهم وأنا كنت مبتعد عن نادي الزمالك خلال تلك الفترة والجميع يعلم ذلك".

وواصل" مع اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب أتواجد معهم بصفة مستمرة من أجل الخروج من المأزق الحالي والعبور لبر الأمان وما يحدث لنادي الزمالك هو سبب المجالس السابقة لنادي الزمالك واللجنة الحالية تسدد ديون الفريق فقط".

واختتم"أتواجد في نادي الزمالك منذ عام 1992 ولا أحصل على أي أموال نظير ما أقوم به مع النادي، ونحن بحاجه إلى رجل أعمال يأتي لإنقاذ النادي، ولو كنت رجل أعمل كنت سأفعل هذا الأمر".